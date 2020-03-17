Прядкин сохранил пост президента премьер-лиги. Его поддержали все клубы

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин сохранит свой пост на ближайшие пять лет после того, как был переизбран на новый пятилетний срок. Его кандидатуру поддержали представители всех клубов-участников РПЛ.

"Благодарен всем клубам за оказанное доверие, для меня важна их единогласная поддержка. Вместе мы проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги, — приводит слова Прядкина официальный сайт турнира. – Чтобы двигаться вперед, нам предстоит сделать еще больше, и делать ее сильнее, привлекательнее и интереснее".

Напомним, что Прядкин возглавляет премьер-лигу с 2007 года.