Столичных таксистов проверяют на наличие масок и антисептиков

В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 в столице введены жесткие профилактические требования к общественному транспорту, а также такси и каршерингу. Так, водители должны быть в масках и при подозрении на инфекцию не допускаться к работе. ГИБДД, МАДИ и Роспотребнадзор следят за соблюдением этих и других правил. Они организовали рейд для выявления таксистов-нарушителей.

Водители такси, если их остановили на дороге, должны предъявить не только права и путевой лист, но и средства гигиены. Вместе с сотрудниками МАДИ и ГИБДД на дороги выходит специальная служба Роспотребнадзора.

Согласно новым правилам, теперь в каждой машине обязательно должны быть антисептики для рук и обработки салона. Особенно это касается подлокотников, ремней безопасности, ручек дверей. Сами водители должны носить маски и менять их через каждые 3 часа.

О новых нормах, как оказалось, знают далеко не все. Ужесточается и предрейсовый осмотр: к работе не допускают водителей даже с малейшими признаками ОРВИ. Аналогичные меры предосторожности должны быть и в автомобилях каршеринга.

В общественном транспорте сейчас тоже усилили меры безопасности. В автобусах, троллейбусах и трамваях теперь нельзя купить проездной билет у водителя. В метро каждый час проводится дезинфекция эскалаторов и автоматов с билетами.