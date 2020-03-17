Французский биржевой регулятор запретил короткие продажи 92 акций

Французский госкомитет по контролю за финансовыми рынками (AMF) запретил во вторник короткие продажи акций ряда компаний, пострадавших от карантина и паники на рынках.

"В соответствии со статьей 23 Европейского регламента о коротких продажах, AMF решил запретить короткие продажи акций, наиболее пострадавших от падения цен, в конце сессии 16 марта 2020 года", — сообщается в заявлении комитета.

Статья 23 регламента разрешает регулятору страны временно ограничить короткие продажи в случае снижения цены за один торговый день "более чем на 10% для ликвидных ценных бумаг, более чем на 20% для неликвидных акций, когда их цена выше 0,50 евро, и более чем на 40%, когда его цена ниже 0,50 евро".

Запрет действует с 17 марта один день для 92 акций. С 6 марта 2020 года, когда Саудовская Аравия объявила ценовую войну на рынке нефти, мировые биржи неоднократно переживали падение стоимости активов более чем на 10%. Фондовая биржа США не раз приостанавливала торги из-за падения фондовых индексов. Индекс CAC 40, отражающий стоимость крупнейших французских компаний на Парижской бирже Euronext Paris, с 6 марта за 1,5 недели упал в 1,5 раза.