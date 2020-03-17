17 марта 202013:30

Кремль: Путин не готовит обращение к нации

фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заверил, что Владимир Путин не готовит никаких обращений к нации, передает РИА Новости.

"Не готовится никакое обращение к нации пока", — заявил Песков.

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