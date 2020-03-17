Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение

Все пациенты, самовольно покинувшие больницу в поселке Коммунарка, найдены. Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, сбежавшие возвращены в больницу и продолжают лечение.

Вице-мэр напомнила, что когда в городе существуют серьезные риски распространения инфекции, пребывание в больнице обязательно для людей с подозрениями на коронавирус COVID-19. Власти призывали горожан ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности окружающих.