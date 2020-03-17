Соцсети переходят на искусственный интеллект из-за пандемии коронавируса

YouTube, Facebook и Twitter предупредили, что большее количество видео и другого контента может быть ошибочно удалено за нарушение политики сервиса, поскольку компании переводят проверку контента на автоматизированное программное обеспечение с искусственным интеллектом (ИИ).

В блоге Google сказано, что из-за пандемии коронавируса сотрудников решено было отправить по домам и сократить количество людей в офисах. Поэтому YouTube и другие бизнес-подразделения временно полагаются на искусственный интеллект и автоматизированные инструменты для поиска проблемного контента.

В компании предупреждают, что видео может быть удалено с сайта потому, что так решила система, в то время как в обычном режиме сомнительный контент может быть перенаправлен человеку-рецензенту. Может быть удалено больше видеозаписей, включая какие-то ролики, которые могут не нарушать политику компании. Другие материалы не будут продвигаться или отображаться в поиске и рекомендациях, пока не пройдут проверку людьми.

В YouTube обещают, что искусственный интеллект будет нечасто выдавать страйки, которые могут привести к закрытию канала пользователя. Однако время рассмотрения апелляций по вопросам модерирования контента может быть медленнее.

Google заявила, что анализ автоматизированных решений по поводу соблюдения политики сервиса также будет замедлен для других продуктов (включая Google Play, рекламную сеть и т.д.), а поддержка по телефону будет ограничена.

Facebook последовала этому примеру, заявив, что на этой неделе будет работать с контрактниками, чтобы отправить домой всех модераторов контента на неопределенный срок, с сохранением оплаты.

Facebook также заявила, что решение больше полагаться на автоматизированные инструменты, которые учатся распознавать оскорбительные материалы, повлечет за собой некоторые неудобства — более продолжительное время обработки и большее количество ошибок алгоритмов.

Twitter сообщает, что также перейдет на аналогичную автоматизацию, но не будет банить пользователей из-за вердикта, вынесенного автоматизированной системой модерации.

Три гиганта Кремниевой долины, как и многие компании по всему миру, попросили сотрудников и подрядчиков по возможности работать на дому, чтобы замедлить распространение коронавируса. Массовые собрания для проведения спортивных, культурных и религиозных мероприятий были отменены по всему миру.

Facebook, Google и Microsoft, а также LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube недавно выпустили совместное заявление о противодействии дезинформации о коронавирусе. В сообщении говорится о том, что компании тесно сотрудничают в области усилий по борьбе с мошенничеством и дезинформацией о вирусе, делятся критически важными обновлениями в координации с государственными учреждениями здравоохранения по всему миру.

Техгиганты призвали и другие компании к аналогичным действиям, чтобы сообщества были здоровыми и безопасными.