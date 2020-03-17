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Коронавирус 4 минуты назад

17 марта 202014:21

Песков рассказал о секретной связи между странами

Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о смысле проведения саммита G20 на расстоянии по такому конфиденциальному вопросу, как коронавирус.

Песков пояснил, что для обсуждения "чувствительных" вопросов ряд стран использует секретные – "так называемые красные линии связи".

Это линии криптосвязи, которые защищены от внешнего проникновения и позволяют вести более-менее секретные переговоры, отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом он признал, что обсуждение чувствительных вопросов по открытым каналам связи в современном мире представляется "весьма затруднительным", передает РИА Новости.

Ранее правительство Испании по итогам телефонного разговора своего премьера Педро Санчеса и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана сообщило, что Саудовская Аравия (которая является страной-председателем G20 в этом году) намерена провести саммит по ситуации с коронавирусом в режиме онлайн.

Дмитрий Песков, со своей стороны, сказал, что в Кремле официальной детальной информации об этом пока нет.

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