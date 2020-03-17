В Татарстане из-за коронавируса под наблюдением находятся 253 человека

В Татарстане из-за опасности распространения коронавируса под медицинским наблюдением находятся 253 человека. При этом отмечается, что речь идет не о госпитализации в больницу в связи с подозрением на заражение COVID-19, передает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.

"В течение последних трех дней на горячую линию обратились 922 человека. 253 из них отправили на меднаблюдение. К примеру, только за вчерашний день зарегистрировано 134 обращения, состояние здоровья 85 из них теперь контролируют врачи", — сообщила Лилия Галимова.

Под карантин попадают люди, вернувшиеся из-за рубежа. Также на горячую линию звонят и жители Татарстана, чтобы исключить возможность заражения смертельным вирусом при появлении недомоганий. При необходимости всем позвонившим дают направляя в поликлиники по месту проживания для сдачи анализов.

Напомним, что все вернувшиеся из-за рубежа граждане должны незамедлительно обратиться в Роспотребнадзор. Телефон горячей линии: +7(843)296-02-24.