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Тема:

Коронавирус 1 минута назад

17 марта 202014:28

Мораль немецких инвесторов рухнула в марте на фоне вспышки коронавируса

EPA

Настроения среди немецких инвесторов в марте упали до уровня, который в последний раз наблюдался во время финансового кризиса 2008 года, из-за тревоги по поводу воздействия вспышки коронавируса, показал опрос, передает Reuters.

В исследовательском институте ZEW заявили, что ежемесячный опрос показал, что экономические настроения среди инвесторов упали до -49,5 пункта с 8,7 пункта в феврале. Экономисты ожидали падения только до -26,4 пункта.

"Экономика находится в состоянии повышенной готовности", — заявил президент ZEW Ахим Вамбах, добавив, что финансовые эксперты ожидают, что экономика сократится в I квартале, и считают, что сокращение также весьма вероятно во II квартале.

Отдельный показатель оценки инвесторов текущего состояния экономики снизился до -43,1 пункта с -15,7 пункта. Аналитики прогнозировали значение -30 пунктов.

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