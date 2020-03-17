"Автомобилист" ищет замену главному тренеру Мартемьянову

После вылета хоккейного "Автомобилиста" в первом раунде Кубка Гагарина руководство клуба из Екатеринбурга начинает поиск нового главного тренера. Инсайдеры сообщают, что Андрей Мартемьянов покинет уральскую команду, а ему на смену прочат иностранца.

"Автомобилист" занял по итогам регулярного чемпионата КХЛ 4-е место в Восточной конференции, но проиграл в первом раунде "Сибири" (1:4) и вылетел из турнира. Издание "Спорт-экспресс" сообщает, что в столице Урала ищут на смену Мартемьянову иностранного специалиста. Также планируется приглашение новых легионеров.