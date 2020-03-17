Танцор из клипа Little Big выступит на сцене "Евровидения"

Танцор Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, выступит на сцене конкурса "Евровидение-2020".

Танец Красилова, которого прозвали "пухляш", буквально взорвал интернет. И многие переживали, сможет ли он тоже выступить на сцене, так как по правилам там могут одновременно находиться не более шести человек, а в клипе их семь.

"Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на "Евровидение"? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!" — сказано в сообщении группы в "Инстаграме".

"Евровидение-2020" должно пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Клип Little Big стал самым популярным на официальном канале конкурса в YouTube, также он лидирует по количеству положительных оценок. У песни уже более 20 миллионов просмотров. Также лидер группы Илья Прусикин объявил челлендж с танцем из клипа. Теперь пользователи со всего мира записывают видео, как они танцуют под песню Uno.