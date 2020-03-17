Крупный арсенал обнаружили на севере Подмосковья

Более полсотни единиц огнестрельного оружия — пистолетов, пулеметов, автоматов, винтовок и карабинов — изъяли у четверых жителей Подмосковья, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Арсенал сняли на видео.

Все представленные на кадрах образцы — а это винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы Шпагина, пистолеты Макарова, Люгер и ТТ, наганы, пулеметы, карабины, гранаты и более 7 тысяч патронов различного калибра — хранились в трех квартирах и одном частном доме в Мытищах и Долгопрудном. Часть изъятого признана пригодной для боевой стрельбы, остальное оружие находится на экспертизе.

Владельцев недвижимости пока что подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов, но не исключено, что будет доказан и факт продажи. Одного фигуранта взяли под стражу, ещё трое находятся под подпиской о невыезде.