Ангела Меркель дернула стоп-кран

Германия переходит на осадное положение. Ангела Меркель, наконец, дернула стоп-кран и закрыла большую часть границ страны. Также Меркель поставила на паузу всю общественную жизнь: закрыты развлекательные и образовательные учреждения, оздоровительные и торговые центры, церкви и мечети. Об этом рассказал собкорр ВГТРК в Берлине Александр Коростелев.

По его словам, большинство немцев предпочитают не выходить из дома. На площади перед Бранденбургскими воротами обычно не протолкнуться, но теперь здесь почти безлюдно. Ученые и медики бьют тревогу. Согласно последним данным, в Германии коронавирусом нового типа COVID-19 заразились более 7,2 тысячи человек, 17 из них умерли, а 67 удалось выздороветь.

Сложившаяся ситуация не может не повлиять на экономику Германии. Предприятия закрываются, котировки падают. В целом можно сказать, что Германия семимильными шагами движется навстречу рецессии.

Коронавирус также спровоцировал скандал между Берлином и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп положил глаз на немецкую фармацевтическую компанию CureVac. Он предложил миллиард долларов немецким фармацевтам, чтобы новой вакциной могли воспользоваться только в США. Подобное предложение президента США вызвало негодование в правительстве Германии.



В частности, министр экономики ФРГ Питер Альтмайер заявил, что "Германия не продается". В свою очередь министр здравоохранения Германии Йенс Спан подчеркнул, что CurveVac будет разрабатывать вакцину исключительно для всех стран, а не эксклюзивно для США.

"Американский режим совершил крайне недружественный акт. Капитализм имеет пределы", — сказал депутат от социал-демократов Карл Лаутербах.