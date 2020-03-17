Франция выделяет 45 млрд евро для помощи предприятиям

Власти Франции пообещали выделить 45 миллиардов евро (50,16 миллиардов долларов) в качестве срочной помощи предприятиям и работникам, пострадавшим от пандемии коронавируса, которая замедляет мировую экономику, передает издание Morningstar.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, в ходе радиоинтервью, заявил, что его предварительные прогнозы показывают, что ответ на вспышку коронавируса отнимет 1% от роста валового внутреннего продукта (ВВП) Франции в 2020 году. Правительство планирует представить пересмотренный закон о бюджете на 2020 год с новым прогнозом позже, сказал Ле Мэр.

"Сейчас идет война против вируса. Кроме того, идет экономическая и финансовая война. Эта экономическая война будет продолжительной и насильственной", — сказал Ле Мэр.

Французское правительство заявило, что его помощь бизнесу будет включать в себя ряд инструментов, в том числе расширенный пакет частичной безработицы, в котором государство выплачивает зарплаты работникам, которые оказались без работы во время кризиса.

Ле Мэр также повторил, что Франция гарантирует выделение 300 миллиардов евро в виде банковских кредитов для малого и среднего бизнеса. "У нас не будет ни одного представителя малого и среднего бизнеса, который не обладает необходимой ликвидностью", — сказал он.

Ранее госкомитет по контролю за финансовыми рынками (AMF) Франции запретил короткие продажи акций ряда компаний, пострадавших от карантина и паники на рынках.

"В соответствии со статьей 23 Европейского регламента о коротких продажах AMF решил запретить короткие продажи акций, наиболее пострадавших от падения цен, в конце сессии 16 марта 2020 года", — говорилось в заявлении комитета.

Действия по укреплению экономики и рынков произошли после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выступил со вторым национальным заявлением менее чем за неделю, объявив о карантине, который вступает в силу 17 марта и продлится в течение следующих 15 дней.