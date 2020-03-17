Московские врачи спасли женщину, которая пролила на себя антисептик и загорелась

Московские врачи спасли пенсионерку, которая пролила на себя антисептик и загорелась. 65-летняя женщина поступила в городскую клиническую больницу имени Ф.И.Иноземцева с ожогами второй и третьей степени.

"Решив обработать спиртовым раствором руки перед началом готовки, 65-летняя женщина слишком сильно сжала флакон и вылила на руки и одежду почти все его содержимое, – сообщили в столичном департаменте здравоохранения. – Делала она это, стоя у горящей газовой плиты. Произошло возгорание одежды".

Женщина получила ожоги 31 процента поверхности тела. При таком серьезном диагнозе погибают 60 процентов пострадавших старшего возраста (65-70 лет) даже при специализированном лечении.

Медики вели напряженную борьбу за жизнь пациентки. Ей потребовались огромное количество лекарственных препаратов, многочисленные обработки ожоговых ран и четыре этапа хирургического лечения. Ей пришлось пройти через временную пересадку медицинского заменителя кожи, трансплантацию собственной кожи и другие процедуры. Усилия врачей не прошли даром: женщину уже выписали из больницы.

5 марта сообщалось о двух малолетних детях, которые выпили неизвестную жидкость и обожгли горло. Их доставили в ожоговый центр в подмосковных Люберцах.