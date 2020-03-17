Броневицкая рассказала, как Стаса Пьеху спасали от наркозависимости

В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – продолжение разговора с известной певицей и телеведущей, дочерью Эдиты Пьехи и матерью Стаса Пьехи Илоной Броневицкой.

В предыдущем выпуске программы она призналась, что очень тяжело переживала развод своих звездных родителей, и встала тогда на сторону отца, чем сильно ранила мать.

Илона вспоминает, как говорила тогда ей жестокие слова, а позже аналогичные услышала от своего сына – Стаса Пьехи.

Певица признается, что "наверное, не была хорошей матерью никогда". По ее словам, это "некоторым образом оправдано профессией, но некоторым – не оправдано ничем".

Илона до сих пор ощущает вину перед сыном – Стасом Пьехой, раскаивается, но ее раскаяния уже никому не нужны.

Броневицкая не скрывает, что едва не потеряла сына, который страдал от наркотической зависимости.

Певица рассказывает о том, как спасали Стаса от пагубной страсти, и как сейчас Илона всеми силами пытается компенсировать детям нехватку материнской любви, которой в детстве не хватало и ей самой.

Как складывалась семейная жизнь Илоны после развода с отцом Стаса? Уводила ли она из семьи своего второго супруга и отца дочери Эрики — композитора, музруководителя театра "Буфф" и экс-мужа ее подруги Юрия Быстрова? Почему они расстались? И стоило ли расставаться с третьим мужем — Евгением Тимошенковым?

Как родилась идея организовать приют для бездомных животных?

И главное: как спасали Стаса Пьеху от наркозависимости, и почему устроили ему травлю на проекте "Фабрика звезд"?

Об этом и не только Илона Броневицкая рассказывает Борису Корчевникову в "Судьбе человека" на телеканале "Россия 1".