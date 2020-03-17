Появилось видео столкновения поезда и фуры в Петербурге

В Сети опубликованы кадры столкновения тепловоза и грузовика, произошедшего с 12 на 13 марта в Санкт-Петербурге, и "интервью" с водителем фуры, рассказавшим об обстоятельствах аварии.

Мужчина, находившийся за рулем большегруза, не заметил приближающийся состав и выехал на переезд. По признанию самого водителя, звуковая и световая сигнализация была исправна и включена.

В тот момент, когда грузовик пересекал пути, в него врезался поезд, протащивший фуру перед собой.

Как утверждают очевидцы, никто из участников ДТП не пострадал.