На Кубани госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус

В Краснодарском крае госпитализировали 88 человек с подозрением на коронавирус. В Минздраве уточнили, что на данный момент регионе подтвержден всего один случай заболевания этой инфекцией у местного жителя, который вернулся из Италии. Он находится в стабильном состоянии, сообщает ГТРК "Кубань".

В общей сложности специалисты провели 1975 лабораторных анализов на наличие COVID-19. 17 марта в медицинские организации края обратились 88 человек. Они были госпитализированы в связи с подозрением на наличие опасного вируса. Всех пациентов обследовали, пока ни у кого диагноз не подтвердился. 37 человек проходят стационарное лечение в связи с признаками ОРВИ.

На домашнем карантине находятся 327 человек, вернувшихся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу и те, кто контактировал с заболевшими. Признаки болезни у них отсутствуют. Самоизоляция продлится 14 дней, все это время за ними будут наблюдать врачи больничный оформляйся дистанционно.

В краевом Минздраве также отметили, что в регионе развернуто свыше трех тысяч инфекционных коек. В случае необходимости будут дополнительно развернуты еще 4363 койки и привлечены 1130 медицинских работников. В краевых больницах есть необходимое количество мсредств индивидуальной защиты и медикаментов. Чтобы остановить распространение инфекции, открыты обсерваторы – изолированные места, где за всеми, кто вернувшийся из очагов заражения, смогут наблюдать врачи.



Кроме того, для сотрудников медицинских организаций Кубани провели инструктаж и направили временные методические рекомендации. Врачей проинформировали, как нужно опрашивать и проводить осмотр людей с подозрением на коронавирус.

Напомним, что в Роспотребнадзоре начал работу единый центр по вопросам, касающимся COVID-19. Гости и жители региона смогут круглосуточно обратиться на горячую линию по телефону 8 (800) 555-49-43 или дополнительную линию 8(861)255-11-72. Помимо этого, люди с признаками вируса могут круглосуточно обращаться региональный Минздрав по телефону 8(800)200-03-66.

13 марта губернатор подписал постановление для недопущения распространения коронавируса на Кубани. Документ предусматривает введение в крае режима повышенной готовности в период с 15 марта по 1 мая, — уточнили в пресс-службе региональной администрации.