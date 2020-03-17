Коронавирус в Иордании. Армия закрывает города

Вооруженные силы Иордании начинают закрывать города, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19. На выездах из населенных пунктов появляются блокпосты, командование армии призывает граждан выполнять все требования военных, пишет агентство ТАСС.

Ранее власти Иордании ввели двухнедельных карантин для всех, кто въезжает в страну.

Между тем, Министерство обороны США объявило, что готово помочь в борьбе с коронавирусом. В распоряжении американских военных есть 36 госпиталей. Однако они не приспособлены для борьбы с инфекциями. Основной профиль медицинских учреждений Пентагона – травмы и ранения. Причем лечить военные привыкли молодых людей, а пожилым, которые входят в группу риска, нужен другой уход.