Путин поручил Генпрокуратуре следить за необоснованным повышением цен на продукты

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) усилить контроль за ценами на продовольствие.

"Мы все видим проблемы, которые возникают и с коронавирусом. И с ценами на энергоносители. Видим последствия мировых биржевых площадок для курса валюты", — отметил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

Все это скажется на экономике России. "Поэтому очень важно продолжить обмен информацией с ФАС по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", — подчеркнул президент.

Это важная задача для работы в центре и на местах. При этом необходимо создавать благоприятный инвестклимат и защищать интересы участников экономической деятельности, пояснил Путин.

Необходимо поддержать тех, кто работает в экономике и бережет рабочие места, обеспечивает соответствующий уровень зарплаты и производства, заключил президент.