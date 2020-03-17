Путин прибыл в столичный информационный центр по коронавирусу

Президент России Владимир Путин приехал в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Центр открылся сегодня, он создан для сбора и анализа всей информации по распространению вируса в России и других странах.

Главу государства встретили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Президент пообщался с сотрудниками и волонтерами, которые будут оперативно передавать данные чиновникам в регионах и обеспечивать координацию действий с федеральными органами власти. В их обязанности также входит проверка постов в соцсетях и мессенджерах на предмет достоверности.

Информация, поступающая в центр, публикуется на едином портале стопкоронавирус.рф. И сайт связан с единой бесплатной горячей телефонной линией, номер которой — 8-800-2000-112.

Ранее сегодня президент провел заседание коллегии Генпрокуратуры. Путин заявил, что на экономике России отражаются и последствия распространения коронавируса, и ситуация на рынке энергоносителей. И поставил задачу сотрудникам ведомства внимательнее работать со случаями правонарушений, связанных с этими проблемами.

В воскресенье, 15 марта, Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Руководителем группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сегодня сообщалось, что правительство и Центробанк РФ опубликовали совместное заявление "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития". Меры приняты для минимизации последствий коронавируса и рыночной волатильности.