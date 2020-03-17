Мишустин: в России ситуация с коронавирусом благополучнее, чем во многих странах

В России ситуация с распространением коронавируса COVID-19 складывается намного благополучнее, чем во многих других странах.

Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин, показывая президенту Владимиру Путину информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Все данные поступающие в этот центр данные о распространении вируса публикуется на едином портале стопкоронавирус.рф.

"Создана карта, где все можно смотреть, включая Россию. У нас пока ситуация, скажем, намного благополучнее, чем у многих стран, мы ни в какой не в десятке", — пояснил премьер-министр, передает "Интерфакс".

Согласно последним данным, в России зарегистрированы 93 случая заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме, 5 заболевших уже полностью выздоровели.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило уже более 164 тысяч человек, более 6,4 тысячи человек скончались.