Евро-2020 перенесен на год. Топ-лиги продавили решение УЕФА

Руководство Европейского союза футбольных ассоциаций перенесет проведение чемпионата Европы по футболу на год: турнир, который должен был состояться в июне-июле 2020 года в 12 европейских городах теперь состоится летом 2021 года. Кто будет принимать его, пока не ясно.

Как уже сообщали Вести.Ru, УЕФА проводит в эти дни консультации с руководителями национальных федераций и ведущих футбольных лиг. Эксперты считают, что именно последние сумели "продавить" решение Союза.

Оно играет на руку крупнейшим национальным чемпионатам (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция), считают инсайдеры испанского издания As. Страны "большой пятерки" теперь смогут безболезненно завершить сезон и не потеряют слишком много денег.

Ранее проведение игр в чемпионатах пяти ведущих Топ-лиг было приостановлено, однако ни одна из федераций пока не объявила о том, что итоги чемпионатов будут подведены в состоянии, которое существует в лигах на сегодняшний день.