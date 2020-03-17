ЦБ Турции снизил ключевую ставку сразу на 1% до 9,75% годовых

ЦБ Турции седьмой раз за последние восемь месяцев снизил ключевую ставку, причем сразу на 1% — с 10,75% до 9,75% годовых. Последний раз банк снижал ключевую ставку 19 февраля — с 11,25% до 10,75% годовых.

ЦБ Турции 25 июля 2019 г. снизил ключевую ставку сразу на 4,25% — с 24% до 19,75% годовых, затем 12 сентября 2019 г. — на 3,25%, 24 октября 2019 г. — на 2,5%, 12 декабря 2019 г. — на 2%, 16 января 2020 г. — на 0,75%.

Годовая инфляция в Турции ускорилась в январе до 12,15% против 11,8% в декабре 2019 г.

Между тем власти Турции предложили местным гостиницам и турфирмам перенести начало туристического сезона с марта на апрель из-за пандемии коронавируса.