Пингвинов отправили на экскурсию по закрытому из-за коронавируса океанариуму

В Чикаго провели экскурсию для пингвинов по закрытому из-за пандемии коронавируса океанариуму. Посетителей здесь не будет еще как минимум полторы недели, так что птицам предоставлена настоящая вольница. Нелетных экскурсантов сняли на видео.

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Осматривать достопримечательности отправились северные хохлатые пингвины Энни и Эдвард, которые на следующей неделе начнут строить гнездо, а также одиночка Веллингтон.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Первых заинтересовала ротонда и рабочие места сотрудников Аквариума Шедда, второй в буквальном смысле слова завис перед аквариумами с пресноводными рыбами из Амазонки — такое разнообразие форм и расцветок, судя по всему, ввело в ступор водоплавающую птицу.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

Прогуливаться по залам океанариума его воспитанники смогут по меньшей мере до 29 марта — в этот день руководство рассчитывает распахнуть двери для посетителей, но все указывает на то, что карантин из-за распространения коронавируса будет продлен.

В США на данный момент зарегистрирован 4661 случай заболевания коронавирусом, из них 85 завершились летальных исходом. Выздоровевшими признаны 17 человек.