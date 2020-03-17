Генеральный прокурор рассказал о десятках тысяч нарушений на оборонных предприятиях

В 2019 году прокуратура выявила более 44 тысяч нарушений закона в сфере оборонно-промышленного комплекса. Это касается, в том числе, и использования контрафактных комплектующих и материалов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Также он призвал коллег доводить до конца все надзорные мероприятия, пишет агентство ТАСС. Кроме того, прокуратура вместе с налоговиками должна избавить гособоронзаказ от фирм-однодневок, проследить за соблюдением законов военной приемкой и обеспечить контроль за выполнением государственного оборонного заказа, добавил Краснов.

В конце 2019 года Юрий Чайка, который тогда занимал пост генпрокурора, рассказал, что за 2,5 года правоохранительные органы выявили свыше 90 тысяч нарушений закона в сфере ОПК, возбудили 1 тысячу уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 23 тысячи должностных лиц. Прокуратуре удалось возместить свыше 27 миллиардов рублей ущерба.

При этом, отметил Чайка, каждая шестая компания, которая выполняет гособоронзаказ, — это фирма-однодневка. Под такое определение попадают 6 тысяч организаций из 42 тысяч.