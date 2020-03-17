Мощность сбросов на Рыбинском гидроузле увеличат из-за половодья

На Рыбинском гидроузле мощность сбросов увеличат до 3,3 тысячи кубических метров в секунду. О таком решении сообщили в федеральном агентстве водных ресурсов. По мнению экспертов, подобные меры нужны для безаварийного прохождения паводкового периода в регионе, передает ГТРК "Ярославия".

Отметим, на данный момент паводковая ситуация остается стабильной. Наблюдение организовано на тридцати стационарных гидропостах, также задействованы два дополнительных. Также зампредседателя областного правительства Роман Колесов, сообщил о том, что специалисты начали обследовать гидротехнические сооружения. В регионе их более пятидесяти.