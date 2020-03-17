Два жителя Мурома отказались сдать анализы на коронавирус, сообщает ГТРК "Владимир". Они не стали впускать в квартиру врачей.

Как стало известно Муром24.рф, люди на днях вернулись из-за границы: один — из США с пересадкой в Париже. Как известно, в городе сейчас сложная ситуация с распространением вируса, в стране введен тотальный карантин, нарушителям грозит штраф.

Сотрудникам муромского Роспотребнадзора пришлось через дверь общаться с гражданами. Они объяснили несознательным туристам важность соблюдения двухнедельной самоизоляции. К сожалению, у специалистов есть большие сомнения по поводу того, будут ли люди следовать мерам предосторожности.

На данный момент на карантине по коронавирусу в городе находится 20 человек. Среди них 9 работников завода "РусТехнологии. Муром", а также туристы — 11 человек.

Как известно, во Владимирской области заражения коронавирусом не зафиксировано. Тем не менее, в регионе введен режим повышенной опасности, в том числе отменены массовые мероприятия.