Китай создал новую базу данных технологий для борьбы с коронавирусом

В Китае разрабатывают базу данных по технологиям, которые могут быть использованы для борьбы с новым коронавирусом, после того, как высшее руководство страны подчеркнуло возрастающее значение технологий в борьбе с болезнью дома.

Чиновники уже внесли в список более 2000 новых технологий и их поставщиков, начиная от автоматического определения температуры и заканчивая диагностикой и больничными информационными системами, говорится в сообщении министерства науки и техники.

Министерство планирует расширить применение технологий в больницах и территориях, которые находились в центре вспышки вирусной инфекции, а также в компаниях, которые в настоящее время справляются с последствиями продолжавшегося почти два месяца карантина.

Первоначальный список из 283 технологических продуктов был опубликован на веб-сайте министерства в начале этого месяца и охватывал решения для диагностики и лечения вируса, строительство больничных информационных систем, а также системы доставки необходимых материалов и услуги по дезинфекции.

Усилия направлены на "стимулирование внедрения и применения новых технологий на совместимой и эффективной основе", а также на поддержку профилактики вспышек заболеваний и возобновления бизнеса, отметили в министерстве.

Объединение технологий в единую платформу происходит на фоне призыва Си Цзиньпина к скоординированным мерам по содействию научным исследованиям в области пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19.

Положительный прогресс был достигнут за последний месяц, когда Китай координировал 12 государственных департаментов для разработки планов лечения, проведения исследований вакцин и создания моделей эпидемиологии и вирусной патологии. "На протяжении всей истории человечества наука и техника была самым мощным оружием в борьбе с болезнями", — приводит партийный журнал Qiushi слова Си Цзиньпина. "Человек не сможет пережить крупные катастрофы и эпидемии без технологического развития или инноваций".

Председатель КНР призвал к коллективным усилиям по всей стране в целях ускорения исследований в области наук, биологических технологий, медицины и медицинского оборудования, а также укрепления потенциала в области профилактики вспышек заболеваний и систем общественного здравоохранения.

На встрече с высшим политическим органом Китая, Си Цзиньпин в начале этого месяца призвал к ускорению строительства "новых инфраструктур, таких как сети 5G и центры данных", чтобы помочь стимулировать рост по мере того, как страна справляется с экономическими последствиями, вызванными вспышкой.

Использование искусственного интеллекта и других технологий резко возросло по мере того, как Китай подключается к автономным решениям, начиная от роботизированных очистителей и заканчивая голосовыми помощниками, чтобы помочь сдержать быстро распространяющийся вирус.

Китайская компания Yitu Technology, поставщик телекоммуникационных услуг Huawei Technologies, и Alibaba Group предложили услуги с поддержкой искусственного интеллекта для анализа компьютеризированной осевой томографии (CAT), используемой в больницах для диагностики пациентов с подозрением на наличие коронавируса.

Китайский суперкомпьютер Tianhe-1 помогает в обработке снимков компьютерной томографии, что позволяет поставить диагноз примерно за 10 секунд, по данным Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине, где установлен этот аппарат. По словам одного из сотрудников центра, точность системы, которая доступна врачам во всем мире, составляет более 80 процентов, и с каждым днем этот показатель неуклонно растет.