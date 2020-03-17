Промпроизводство в России выросло в январе-феврале на 2,2%

Промышленное производство в России увеличилось в феврале на 3,3% в годовом выражении против 1,1% в январе, 1,7% в декабре 2019 г. и 0,7% в ноябре 2019 г., сообщает Росстат. В январе-феврале промпроизводство выросло на 2,2%.

Статистика февраля показывает, что распространение коронавируса пока не сказалось на промышленном производстве.

С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство выросло в феврале на 0,5% после снижения на 0,8% в январе.

В частности, добыча полезных ископаемых выросла в феврале на 2,3% в годовом выражении. Промпроизводство в обрабатывающих отраслях увеличилось на 5%.

Промпроизводство в злектро- и теплоэнергетике сократилось на 0,2%, на предприятиях по водоснабжению, водоотведению, сбору и утилизации отходов — на 1,4%.

Добыча нефти выросла в феврале на 3,2%. Добыча газа снизилась на 3,3%, угля — на 9,9%.

Производство легковых автомобилей сократилось в феврале на 12% после падения на 16,5% в январе.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост промпроизводства в 2020 г. на 2,3%.

Промпроизводство в России выросло в 2019 г. на 2,3%, в 2018 г. — на 3,5%.