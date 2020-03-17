Посольства и консульства России остановили выдачу виз

Российские диппредставительства временно приостановят прием документов и выдачу виз в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ правительством принято решение о временном ограничении въезда в РФ с 18 марта до 1 мая иностранных граждан и лиц без гражданства", – сказано в заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте ведомства.

В этой связи российские дипломатические представительства и консульские учреждения временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз. Также приостанавливается оформление виз в форме электронного документа, уточнили в МИДе.

"Предусмотренные меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер", – заверили в ведомстве.

16 марта в МИД сообщили, что российские диппредставительства за рубежом помогут вернуться на родину россиянам, которые оказались в затруднительном положении из-за мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В связи с распространением нового вида коронавируса COVID-19 ряд государств закрыли границы, а авиакомпании отменили полеты в некоторые страны.