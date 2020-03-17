Коронавирус на Украине: паники и ажиотажа нет

Обстановка в центре Киева из-за пандемии коронавируса COVID-2019 спокойная. Об этом рассказал украинский журналист Артур Журбенко в прямом эфире программы "60 минут".

Он отметил, что никакой паники и ажиотажа в городе нет.

"Гречка в магазинах есть, только в первый день в больших супермаркетах выгребали полки. Но на следующий день поставщики все подвезли, теперь все есть", — пояснил Журбенко.

По его словам, в центре Киева стало меньше людей.

"Большинство из них без защитных масок", — продолжил он. — Магазины возле метро работают в штатном режиме, никаких закрытий".

"Многие организации пошли на то, чтобы их работники перешли на удаленку", — добавил Журбенко.

Также журналист заметил, что на Украине существует проблема с нехваткой медицинских масок. "В аптеках их нет", — резюмировал он.

Вместе с тем, в связи с распространением нового типа вируса на Украине на две недели закрыли авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение. Теперь тысячи украинских туристов не могут попасть на родину.

"Мы не смогли улететь домой, и оказались в аэропорту: кто-то с маленькими детьми, кто-то в возрасте. Мы никому не нужны", — рассказал один из пассажиров. Людям сообщили, что они не могут вернуться в страну вплоть до 3 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил с 18 марта прекратить авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение между областями и городами, а также закрыть метро для предотвращения распространения китайского коронавируса.

Кроме этого, с 3 апреля украинские власти временно прекращают работу пунктов КПП на границе с Крымом. По последним данным украинского Минздрава, в стране подтверждены пять случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта.