Весенние матчи чемпионата мира по футболу перенесены на осень

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2022 в зоне УЕФА начнутся не весной, а осенью следующего года. Это связано с переносом чемпионата Европы на год вперед.

Отборочный турнир в Европы должен был начаться весной. Однако его начало будет перенесено на осень. Скорее всего, квалификационный турнир продолжится и весной. Финальная стадия чемпионата мира пройдет в ноябре-декабре.

Во вторник УЕФА перенес чемпионат Европы на год вперед из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также отменены все товарищеские матчи, запланированные на весну.