Путин: необходимо исключить спекуляции на тему коронавируса

Россиян следует оградить от слухов и недостоверной информации о распространении нового типа коронавируса COVID-19. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

"У граждан страны должна быть вся необходимая информация: с какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких", – сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ, которое транслировал телеканал "Россия 24".

По словам президента, необходимо "исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов и тем более злонамеренных спекуляций на эту тему".

"Крайне важно информировать людей, – подчеркнул Путин. – Это чрезвычайно важная вещь: прямое, полноценное, достоверное информирование".

Российский лидер отметил, что в ряде стран – например, в Китае и Южной Корее –эпидемиологическая обстановка уже меняется к лучшему. В Европе же местами складывается тяжелая ситуация, и власти европейских стран принимают соответствующие меры, добавил президент РФ. В ряде государств отправляют граждан на карантин, закрывают границы, отменяют массовые мероприятия, ограничивают авиаперелеты.

"Очевидно, что такие меры оправданы и продиктованы объективными обстоятельствами, – подчеркнул Путин. – Мы, безусловно, желаем нашим коллегам успехов на этом пути в борьбе с инфекцией".

Ранее 17 марта глава правительства России Михаил Мишустин, показывая президенту информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщил, что ситуация с COVID-19 в стране складывается более благополучно, чем во многих других государствах.