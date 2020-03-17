Президент подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств подписал президент России Владимир Путин. Кроме этого глава государства обратил внимание премьера Михаила Мишустина на то, чтобы внести изменения в закон о повышении ответственности за контрафакт. Это делается для того, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения, подчеркнул Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что вопрос о дистанционной продаже лекарств чувствителен для семей на карантине. Президент России также обратился к правительству и телекоммуникационным компаниям, сообщает "Интерфакс".

Президент попросил задействовать все резервы для того, чтобы ускорить выполнение поручений, которые 15 января 2020 года Путин сформулирован в Послании Федеральному Собранию.

В частности, Путин попросил наладить бесплатный доступ к социально значимым российским интернет-ресурсам с домашних компьютеров для заказа лекарств, а также для обеспечения дистанционного обучения, получения государственных услуг. Президент России подчеркнул, что бесплатными на время карантинный мероприятий должны стать даже просмотр отечественных художественных фильмов и детских программ.

"Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно", — подчеркнул Владимир Путин.

При этом Путин рекомендовал гражданам не закупаться продуктами впрок. Поставки продуктов в магазины надежны и стабильны, заверил глава государства. По его словам, дефицита продуктов не будет.

Ряд российских вузов ушел на удаленку, с 21 марта по 12 апреля будут закрыты московские и подмосковные школы. Но в Кремле идея введения чрезвычайной ситуации в России пока не обсуждается.

17 марта 2020 года в России зафиксировано 114 случаев заражение коронавирусом COVID-19. Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. Заболевания коронавирусом выявлены в более чем в 145 странах мира. Инфицированными оказались свыше 180 тысяч человек, около 7 тысяч пациентов умерли.

При этом в Китае, который первым сообщил о начале эпидемии коронавируса в Ухани, зафиксирован за сутки только 21 случай нового заражения, при этом 20 новых случаев — завозные. В КНР за сутки скончались от последствий инфекции 13 человек, 930 пациентов выздоровели. Эпидемия в Китае идет на спад, свои плоды дали своевременно объявленные карантинные меры.