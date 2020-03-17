Российские "Триумфы" защитили Северный морской путь

Противовоздушная оборона Северного флота России провела учения по защите Северного морского пути. Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые базируются на Новой земле, тренировались обнаруживать нарушителей воздушной границы РФ, брать их на сопровождение и условно сбивать, сообщает агентство ТАСС.

Военные уточняют, что роль нарушителей играли фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Ранее командующий Северным флотом Александр Моисеев рассказал, что ЗРК С-400, расположенные в регионе, должны накрыть сплошным "куполом" Северный морской путь. В частности, на современные российские комплексы перешло подразделение на Новой земле. А в Тикси "Триумфы" встали на опытное дежурство.

С-400 "Триумф" – российская система ПВО большого радиуса действия: дальность обнаружения воздушной цели – до 600 километров, радиус полета ракеты – до 400 километров. ЗРК предназначен для перехвата любой авиации противника: от бомбардировщиков до разведывательных дронов.