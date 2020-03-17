В Борисоглебске первый анализ матери больного коронавирусом оказался отрицательным

Первый анализ матери больного коронавирусом оказался отрицательным. Как напоминает ГТРК "Воронеж", на поезде "Москва – Волгоград" 16 марта женщина вернулась из Европы, где общалась с зараженным коронавирусом сыном. С жалобами на плохое самочувствие она сама обратилась к врачам.

По предварительным результатам анализов, коронавирус у женщины не подтвердился. Такую информацию разместило в телеграм-канале облправительство. Сейчас россиянка находится в изолированном боксе инфекционного отделения борисоглебской больницы в удовлетворительном состоянии.

Как известно, из-за ситуации с распространением коронавируса все вернувшиеся из стран с "неблагополучной" эпидемиологической ситуацией обязаны провести две недели в самоизоляции. У пациента берут анализ. Если результат отрицательный, нужно будет сдать еще две контрольных пробы — на третий и на десятый день карантина. При двух отрицательных результатах и при отсутствии клинических симптомов человек считается здоровым.

В самом Воронеже официально зафиксированных случаев заражения коронавирусом нет. У девяти человек наличие вируса проверяется. Случаи заражения есть в соседних областях — Липецкой и Белгородской.