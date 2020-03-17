Мэрия: в Москве не планируется вводить общегородской карантин

Москву не планируется закрывать на карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом общественность проинформировала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она опровергла сообщения некоторых средств массовой информации о том, что городские власти собираются закрыть Москву на полный карантин, назвав данные сообщения "ложью" и посоветовала ориентироваться на официальную информацию оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы столичное правительство рассматривает жесткий вариант карантина, при котором будут закрыты кафе, рестораны, торговые центры, приостановлена работа метро и наземного транспорта, введен запрет на въезд и выезд из города.