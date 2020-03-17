Минпромторг предписал ресторанам и барам не обслуживать больных посетителей

Минпромторг разослал ресторанам и кафе рекомендации по работе в условиях профилактики и защиты от коронавируса. В частности, сотрудникам баров, кафе и ресторанов вменяется в обязанность уточнять у посетителей, есть ли у них простудные и респираторные заболевания. Больных не допустят в зал обслуживания.

При этом здоровые посетители смогут попасть в зал обслуживания только после мытья рук с мылом и обработки рук дезинфицирующими средствами, сообщает "Интерфакс".

Столы, стулья и иную мебель в ресторанах и барах необходимо расставить таким образом, чтобы расстояние между посетителями составляло не менее 1 м.

Предприятия общепита обязаны усилить работу с сотрудниками "в целях выполнения указанных мер", подчеркивает Минпромторг.

К работе в кафе и ресторанах запрещено допускать сотрудников с признаками респираторных заболеваний, с повышенной температурой, а также сотрудников, которые в последние две недели вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу.

Минпромторг "настоятельно рекомендует" посетителям в возрасте старше 60 лет воздержаться от посещения заведений общепита.