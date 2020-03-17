Кору головного мозга состарили на 300 миллионов лет

Кора больших полушарий обеспечивает восприятие, мышление, речь и множество других функций. К удивлению учёных, выяснилось, что развитый прообраз этой области мозга, фактически делающей нас разумными, существовал более полумиллиарда лет назад у общего предка человека и миноги.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Развитие коры головного мозга стало эволюционным козырем в рукаве млекопитающих и особенно человека. У нашего вида кора занимает 80% объёма мозга. Именно здесь локализованы основные функции, фактически делающие нас людьми: мышление, речь и так далее.

У других животных также имеется область мозга, аналогичная человеческой коре больших полушарий. В зависимости от конкретного вида её принято называть корой, мантией или плащом мозга, объединяя все эти термины общим названием "паллиум".

У всех млекопитающих, рептилий и птиц в паллиуме обрабатывается информация от всех органов чувств, осуществляется управление движением, формируются условные рефлексы. Сосредоточив в себе все эти важнейшие функции, он стал своеобразным "мозгом мозга".

Считается, что у остальных позвоночных паллиум отвечает преимущественно или даже исключительно за обоняние. Это означает, что "возвышение паллиума" произошло лишь у амниот. Напомним, что амниоты — это клада (группа, объединённая общим предком) позвоночных, у которых образуются зародышевые оболочки. Из современных животных в неё входят как раз млекопитающие, птицы и рептилии. Последний общий предок всех амниот жил около 250 миллионов лет назад.

Однако новое исследование ставит это под вопрос монополию этой группы на развитый паллиум. Изучив мозг миноги, которая не относится к амниотам, нейробиологи обнаружили много любопытного.

Так, исследователи нашли зоны паллиума, отвечающие за обработку зрительной информации и сигналов других органов чувств. Была обнаружена и область, отвечающая за управление движениями.

Нелишне вспомнить, что последний общий предок миног и амниот жил около 560 миллионов лет назад.

"Это показывает, что рождение коры должно быть перенесено на 300 миллионов лет назад, — резюмирует глава исследовательской группы Стэн Грилнер (Sten Grillner) из Каролинского института в Швеции. — Это, в свою очередь, означает, что общая структура человеческого мозга сложилась более 500 миллионов лет назад, то есть до того, как миноги отделились от эволюционной линии, которая привела к млекопитающим и людям".

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что центральная нервная система возникала в ходе эволюции несколько раз.