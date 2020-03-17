УЕФА определился со сроками финалов европейских Кубков. Финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня, а финал Лиги Европы – 24 июня.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции УЕФА отложил проведение чемпионата Европы на один год. Финал Лиги чемпионов перенесен на 27 июня. Матч, как было запланировано, состоится в Стамбуле, а финал Лиге Европы пройдет на три дня раньше в Гданьске.

Кроме того, УЕФА рекомендовал национальным федерациям завершить домашние чемпионаты по 30 июня. На данный момент приостановлены почти все футбольные чемпионаты.