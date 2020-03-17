Volkswagen показал сразу две новые модели

Ежегодная пресс-конференция Volkswagen AG стала местом объявления о кое-каких перспективных планах концерна. К примеру, стало известно, когда в Европе появится новый компактный кроссовер Volkswagen, а еще - к чему приведет сотрудничество немцев с коллегами из Ford.

Как заявил в рамках конференции глава Volkswagen Герберт Диесс, первым плодом совместной работы с заокеанскими коллегами станет новое поколение пикапа Amarok. Судя по всему, в Volkswagen верят в потенциал модели, но не хотят тащить груз разработки новинки в одиночку, поэтому будущий Amarok станет техническим близнецом Ford Ranger.

Оба пикапа должны появиться на свет либо в следующем году, либо в 2022-м. И судя по первому публично продемонстрированному эскизу "Амарока", он станет выглядеть куда более брутально. Хотя, с другой стороны, не стоит забывать, что это первый дизайнерский скетч - скорее, поисковая "работа на тему", чем реалистичное изображение.

Volkswagen Nivus

Вторая анонсированная новинка куда ближе к покупателю: производитель продемонстрировал, пожалуй, первое более-менее внятное изображение кроссовера Nivus. Разрабатывают его силами латиноамериканского подразделения Volkswagen в первую очередь для местных рынков, но уже подтверждено, что в следующем году компактный вседорожник появится и кое в каких странах Европы.

"Тележку" для новинки позаимствуют у Volkswagen T-Cross. Во многом похожим на него Nivus окажется и внешне, хотя насколько можно судить по уже имеющимся тизерам, форм-фактор "Нивуса" все же ближе к понятию кросс-купе. В Бразилии его снабдят 1,0-литровым турбомотором в двух вариантах отдачи - 115 л.с. для механической коробки и 130 л.с. для робота DSG, а вот полного привода "Нивусу" не светит ни при каких обстоятельствах.