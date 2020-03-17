17 марта 202018:17

Умерла вдова первого космонавта Земли

Владимир Савостьянов/ТАСС

В Москве на 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина, сообщила пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Она не дожила 10 дней до 52-й годовщины со дня гибели своего супруга.

Валентина и Юрий Гагарин стали мужем и женой в октябре 1957 года в Оренбурге. В браке у них родились две дочери — Елена и Галина. Елена Гагарина с 2001 года работает директором Музеев Московского Кремля. Галина Гагарина – профессор и доктор экономических наук. Она завкафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин облетел Землю на космическом корабле "Восток". А 27 марта 1968 марта первый космонавт погиб в авиакатастрофе, выполняя тренировочный полет вместе с Владимиром Сергиным. Их самолет МиГ-15УТИ упал Киржачском районе Владимирской области, недалеко от деревни Новосёлово.

Валентина Ивановна Гагарина после гибели мужа замуж больше не вышла.

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