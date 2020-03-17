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17 марта 202018:37

Великобритания сталкивается со сценарием военного времени в плане госдолга

EPA

Глава министерства финансов Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить помощь британским предприятиям, чтобы избежать их краха в условиях распространения коронавируса по всей стране, передает Sputnik.

Повышение государственных расходов и заимствований в Соединенном Королевстве в качестве средства защиты от воздействия коронавируса на бизнес приведет к тому, что Британия столкнется с "ситуацией военного времени", заявил глава Управления бюджетной ответственности Роберт Чот.

Вспоминая о дефиците бюджета Великобритании во время Второй мировой войны, Чот подчеркнул, что "сейчас не время правительству брезгливо относиться к увеличению долга".

Заявление прозвучало на фоне ожиданий, что министр финансов Риши Сунак в скором времени обнародует новые меры для помощи экономике страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нацию избегать публичных собраний и ненужных поездок и ограничить число социальных контактов, так как он обнародовал меры правительства по сдерживанию распространения вспышки коронавируса.

Органы здравоохранения Великобритании ранее предупреждали, что до 80 процентов населения страны могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) к весне 2021 года.

По данным ВОЗ, на 16 марта в Великобритании было зарегистрировано 1395 случаев коронавирусной инфекции. Общее число погибших составило 35 человек.

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