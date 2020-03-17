Коронавирус дошел до Тамбовской области. Здесь официально подтвержден первый случай заражения инфекцией. Информацию, полученную в региональном управлении Роспотребнадзора, передает ГТРК "Тамбов".

В данный момент известно, что двух прилетевших из Италии россиян госпитализировали. Медики отметили у них воспалительный процесс слизистой носа.

После проведения анализа на вирус COVID-19 у девушки был зафиксирован положительный результат. Она размещена в изолированном боксе в удовлетворительном состоянии.