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Коронавирус 15 минут назад

17 марта 202018:38

Сергей Прядкин: туры футбольного чемпионата будут сдвинуты

sovsport.ru

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, как будет доигран чемпионат страны по футболу. УЕФА рекомендовал завершить первенство к 30 июня.

"Мы планируем провести весь чемпионат, чтобы определить места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу. Туры чемпионата России будут сдвинуты. Поскольку Евро отложен, у нас появилась возможность разработать разные варианты календаря", — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Президент РПЛ допустил продление паузы в российском футболе. Пока все соревнования прекращены до 10 апреля.

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