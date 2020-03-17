Сергей Прядкин: туры футбольного чемпионата будут сдвинуты

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, как будет доигран чемпионат страны по футболу. УЕФА рекомендовал завершить первенство к 30 июня.

"Мы планируем провести весь чемпионат, чтобы определить места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу. Туры чемпионата России будут сдвинуты. Поскольку Евро отложен, у нас появилась возможность разработать разные варианты календаря", — приводит слова Прядкина РИА Новости.

Президент РПЛ допустил продление паузы в российском футболе. Пока все соревнования прекращены до 10 апреля.