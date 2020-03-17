Звери — на карантине: в зоопарке "Роев ручей" закрыли часть вольеров

Звери — на карантине. В красноярском зоопарке начали проводить противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Четвероногие и длиннохвостые обитатели парка "Роев ручей" для посетителей опасности не представляют. Другое дело — сами люди. Чтобы защитить зверей от нежеланных инфекций, часть вольеров решено временно закрыть. В зоне карантина оказались обезьяны, африканские копытные, рептилии и журавли.

В помощениях зоопарка установлены ультрафиолетовые лампы. Регулярно проводится санобработка всех поверхностей.

Предварительно временные ограничения будут сохранены до конца марта. Как рассказали сотрудники администрации зоопарка, о полном закрытии парка речи не идет. И сейчас посетителей здесь ждет много инетересного, например, купание белых медведей.

Не обошлись без карантина еще в одном популярном у туристов месте - национальном парке "Столбы". Территория закрыта из-за эпидемии коронавируса, сообщило руководство. С завтрашнего дня в "Столбах" закрываются туристический и сервисный центры. Когда парк возобновит работу, пока не уточняется.