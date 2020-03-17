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17 марта 202018:46

Илон Маск признался, что был в шаге от смерти из-за малярии

EPA

Илон Маск признался в том, что в 2000-м году заразился малярией и у него был "почти смертельный случай" заболевания. В нескольких твиттах генеральный директор Tesla и SpaceX описал, что случилось, когда он заразился plasmodium falciparum — этот вид паразитов вызывает потенциально смертельную форму малярии, которая может поразить центральную нервную систему или вызвать синдром острой дыхательной недостаточности.

Маск сказал, что, по его мнению, лекарство, которое использовалось для лечения его болезни, будет эффективно при лечении нового коронавируса. "Был почти смертельный случай фальципарума", — написал Маск в твиттере. "Умер бы точно, если бы не хлорохин. Это не значит, что он сработает с короновирусом, но может быть лучше, чем ничего."

Он сказал, что ему дважды поставили неверный диагноз, прежде чем врачи обнаружили малярию. Маск заразился этой болезнью во время поездки в Бразилию и Южную Африку со своей тогдашней женой Жюстин Уилсон в декабре 2000 года, и это одна из причин, по которой он, как известно, больше не берет отпусков.

Возможно из-за того, что Маск пережил такое серьезное заболевание, бизнесмен не воспринимает нынешний кризис связанный с распространением Covid-19 достаточно серьезно.

Впрочем, теперь Маск, как минимум, разрешил своим сотрудникам остаться дома на фоне распространения коронавируса.

В письме, которое предприниматель разослал сотрудникам, сообщается, что работники завода могут остаться дома даже при малейшем признаке недомогания. Впрочем, Маск продолжает настаивать на том, что паника вокруг коронавируса куда более вредная, чем ущерб от распространения вируса. Маск уверен, что число зараженных не превысит 0,1 процента от населения планеты.

В последние несколько в СМИ циркулировали слухи о том, что несколько работников завода Tesla во Фримонте были заражены коронавирусом. Но Маск настаивает на том, что таких случаев не было. 

Впрочем, Маск также предупредил в письме, что пока что следует воздержаться от участия в массовых собраниях и поездок к пожилым родственникам, для которых коронавирус наиболее опасен. 

Стоит отметить, что хотя глава Tesla и разрешил сотрудникам не приходить на работу, если у них есть какие-либо опасения, он ничего не сказал об оплачиваемых отпусках.

В начале марта Маск уже назвал возникшую из-за коронавируса панику «тупостью». Tesla же борется с последствиями вспышки коронавируса в Китае и за его пределами. Китайская Gigafactory, которая официально начала работать в январе этого года, в конце месяца была остановлена и ожила только с 10 февраля. Компания говорит о вероятной задержке в поставках новых автомобилей клиентам в пределах одной-полутора недель.

Ранее клиенты Tesla выразили недовольство продукцией американского автопроизводителя. Так, в предзаказе на электрокар были заявлены процессоры для автопилотов версии 3.0, а по факту стоят версии 2.5. Некоторые покупатели уже заподозрили Tesla в намеренном обмане китайских клиентов. Компания пояснила, что на такой шаг в Tesla пошли исключительно в связи со вспышкой коронавируса, которая рушит в том числе и цепочки поставок. Как только ситуация нормализуется, компания бесплатно обновит оборудование.

Tesla пока не пересмотрела прогноз по продажам на 2020 год, хотя многие экономисты уже предупредили о грядущем спаде на автомобильном рынке. Причем ожидания уже становятся реальностью в отдельно взятых странах: по итогам февраля автомобильный рынок Китая рухнул на 80%.

Дэн Айвс (Dan Ives) из Wedbush Securities написал в записке для инвесторов, что перспективы Tesla в Китае сильны в долгосрочной перспективе, но протяжении всего 2020 года компанию ждут трудности. Аналитик считает, что Tesla вряд ли сможет удовлетворить спрос в I квартале, но достижение компанией уровня производства в 500 тыс. машин в 20-м финансовом году остается достижимой целью.

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