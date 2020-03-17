Московский кинофестиваль перенесен на неопределенный срок

Перенесен 42-й Московский международный кинофестиваль. Это связано с нежеланием подвергать риску заражения коронавирусом COVID-19 десятков тысяч зрителей и гостей ММКФ, пояснил президент кинофестиваля Никита Михалков.

Международный киносмотр года должен был пройти в российской столице с 22 по 29 апреля. Однако российское правительство ввело ограничения на въезд в Россию иностранцев, а также лиц без гражданства из охваченных пандемией коронавируса стран. Запрет на въезд действует до 1 мая 2020 года, поэтому он не может не повлиять на условия проведения кинофестиваля, отметили в пресс-службе ММКФ.

Новая дата проведения Московского международного кинофорума будет объявлена позднее. Пока кинофестиваль перенесен на неопределенный срок. Но новые сроки проведения кинофорума участникам ММКФ будут сообщены своевременно. Никита Михалков попросил зрителей и участников кинофестиваля дождаться более благоприятной ситуации для проведения Московского кинофорума.

UEFA перенес чемпионат Европы по футболу на год. Футбольный турнир, который должен был состояться в июне-июле 2020 года в 12 европейских городах, теперь пройдет только летом 2021 года. Теннисный турнир "Ролан Гаррос" с мая перенесен на осень. В российской столице отменено проведение Московская неделя моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

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В России коронавирус отметился уже в 15 регионах. В стране 114 зараженных, пятеро из них уже излечились от заболевания. Пандемия коронавируса охватила более 145 стран, число заболевших превысило 182 тысячи. 7 тысяч 415 пациентов умерли, с другой стороны 79,6 тысячи заболевших коронавирусом выздоровели. Эпидемия коронавируса в Китае идет на спад, но растет количество заболевших в европейских странах и США,