Тест для госслужб: Путин призвал россиян отнестись к борьбе с коронавирусом с пониманием

Количество больных коронавирусом COVID-19 в России выросло до 114 человек. Эта информация прозвучала на совещании с членами правительства, которое провел Владимир Путин. Подавляющее большинство пациентов заразились за границей. Внутри страны массовое распространение болезни удается сдерживать, но Россия и дальше должна действовать на опережение. Медицинские и другие службы уже работают в режиме повышенной готовности.

На заседании Владимир Путин сразу начинает разговор с того, насколько готова Россия к эпидемии коронавируса. Весь мир привыкает к новой реальности. В некоторых государствах, например, в Китае и Южной Корее, показатели постепенно меняются к лучшему. Но в Европе и США обстановка тяжелая: растет число заболевших, вводится карантин, происходит массовая отмена авиарейсов. Неудивительно, что и в России масштабы ЧП могли быть совсем иными.

"Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первую неделю развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть, массовое проникновение и распространение болезни в России. Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем, — подчеркнул на совещании Владимир Путин. — В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Я прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно. И, главное, работать на опережение".

Создан Координационный совет при правительстве. Первое его заседание состоялась 16 марта. Сформирована рабочая группа Госсовета. Россия, также как и Евросоюз, вынуждена пойти на закрытие границ для иностранцев. Михаил Мишустин уже обсудил этот шаг с главами правительств стран СНГ.

"Я проинформировал их о том, что, начиная с 18 марта, то есть в завтрашнего дня, и пока до 1 мая, въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства будет ограничен, — доложил председатель российского правительства Михаил Мишустин. — Вчера я уже сообщил своим собеседникам и хотел бы сейчас повторить, что эти решения вызваны особыми по сути чрезвычайными обстоятельствами и соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Они носят временный характер".

Самый опасный вирус — это вирус паники. А разносят его многочисленные слухи, прежде всего в интернете, где уже судачат и о невероятном количестве заболевших, и о нехватке лекарств, лишь нагнетая истерию.

"Владимир Владимирович, в соцсетях появляется информация относительно того, что система здравоохранения не готова (к борьбе с коронавирусом), что аппаратов искусственной вентиляции легких недостаточно или их вообще не имеется. И мы сознательно сейчас говорим об этом, потому что у нас на сегодняшний день с учетом той потребности, которая может возникнуть при заболеваниях, медицинские учреждения обеспечены этими медицинскими изделиями", — заявила на совещании зампред российского правительства, председатель Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Российской Федерации Татьяна Голикова.

"У граждан страны должна быть вся необходимая информация, — подчеркнул в ответ президент России. — С какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких. Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляциях на эту тему. Но чтобы это исключить, можно этому противопоставить только одно — достоверную, своевременную, полную информацию".

Сейчас развернуто более 55 тысяч коек, из них 28 тысяч — для детей, подготовлено 7,5 тысячи боксов, где будут лечить заболевших. К использованию готовы более 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. В России активно идет работа по созданию вакцины от коронавируса. Особая ответственность и внимательность сейчас требуется от всех. Прежде всего от тех, кто ездил за рубеж. Контроль за этим ложится на правоохранительные органы.

"Мы обязали и попросили службы министерства внутренних дел, чтобы они такую информацию поставляли в регионы: какой регион, из какой страны пребывают граждане? Это очень важная история, потому что она как раз и определяет группу риска, с кем надо дальше работать. К сожалению, особо одаренные люди пытаются бежать из мест, где проходят карантин. Этого делать нельзя", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сотни врачей, медсестер, эпидемиологов сейчас находятся практически на передовой борьбы с вирусом. Это не просто внеплановое дежурство — колоссальный риск, да и просто нагрузка. И они, как никто другой, заслужили особого отношения.

"Если говорить о медицинских работниках, то это люди, которые сейчас с честью выполняют свой профессиональный долг, как это было не раз в истории отечественного здравоохранения, рискуя своим здоровьем, помогают другим. Я прошу правительство, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала, увеличить фонд оплаты труда сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания, — обратился к Минфину Владимир Путин. — Необходимо увеличить фонд оплаты труда в регионах. Это участковые терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи, реаниматоры, медсестры, средний медперсонал. Давайте не забудем и про младший медицинский персонал. Это люди, которые тоже непосредственно работают в зоне риска".

Необходимо предусмотреть упрощенный порядок выдачи больничных листов, звучит на заседании. Кроме того, для многих самоизоляция, невозможность увидеться с близкими, выйти из дома — колоссальный стресс. А особенно, если нужны медикаменты. В этих условиях интернет незаменим.

"Указ только что подписал, Михаил Владимирович это знает, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств, — продолжил Путин, обращаясь к премьеру. — Мы тоже обсуждали это, и вчера на этот счет говорили. Но и в указе это тоже есть: прошу на это обратить внимание правительства, внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу закона о повышении ответственности за контрафакт. Чтобы ни у кого в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения. Обращаюсь к правительству и к нашим телекоммуникационным компаниям: нужно задействовать все резервы для того, чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мною еще в Послании Федеральному Собранию. А именно: наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались семьями это чрезвычайно важно".

Эпидемия стала проверкой на прочность для мировой экономики. Упали биржевые индексы, цены на нефть. Это бьет по доходам России, особенно сложно малому и среднему бизнесу.

"Нельзя допустить, чтобы этот значимый сектор пострадал из-за резких перепадов конъюнктуры или форс-мажорной ситуации. Безусловно, всячески буду поддерживать намеченные вами меры по поддержке этого сектора экономики, — пообещал Путин. — Нужно максимально избавить предпринимателей, здесь тоже с этим согласен, от избыточных проверок, помочь разобраться с налоговой, долговой нагрузкой, аккуратно с учетом текущей ситуации подходить к разного рода штрафным санкциям".

Крайне сложно гостиничному бизнесу — никто никуда не едет. Авиакомпании во всем мире бьют тревогу: многие полностью приостановили работу, все реальнее риск банкротств. Мировые спортивные состязания отменяются одно за другим. В России предусмотрены меры для поддержки отелей, авиаперевозчиков и отечественного спорта.

"Вводится отсрочка по налоговым платежам для компаний таких отраслей. Отсрочка будет действовать три месяца с возможностью дальнейшего продления. Банк России уже объявил регуляторные меры, направленные на то, чтобы банки имели возможность давать отсрочки и реструктуировать кредиты наиболее пострадавшим предприятиям из туристической и транспортной отрасли", — подчеркивает первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Особого внимания требует социальная сфера, подчеркивает президент. Инвалиды и пожилые люди не должны остаться без поддержки. Кроме того, в центре внимания работа детских садов, школ, вузов, которые закрываются или переходят на дистанционное обучение.

"Дети не должны быть предоставлены сами себе, — отмечает глава российского государства. – Поэтому, помимо организации дистанционного обучения, обязательно нужно быть в постоянном контакте с родителями. Я прошу работодателей также учесть эту ситуацию, чтобы мы спокойно, без всяких потерь прошли эту непростую прямо скажем ситуацию. Нам нужно вместе сосредоточенно и дисциплинированно работать над этим. В этом все заинтересованы в том числе и собственники предприятий".

Экстраординарная ситуация — тест для всех государственных служб. Все решения должны быть обоснованными, четкими, понятными для людей, отмечает Путин. действовать надо на опережение, заранее готовясь к самым разным сценариям. Но вводить дополнительные меры надо только если они действительно необходимы.

"Я прошу граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием, — призвал Путин. — Сейчас просто незаменима, востребована наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, готовность поддержать друг друга, те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой, хорошей семье".

Борьба с коронавирусом — общая задача для всех структур — и федеральных, и региональных. Исполнение принятых решений обязательно и для организаций, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности. Важнейший нюанс — люди должны понимать, что делать и куда обращаться. Работа найдется и для волонтеров.

Коронавирус стал вызовом для всего мира. В России достаточно резервов, помощь будет любого свойства и медицинская, и экономическая. Но в сложнейших условиях само общество должно оказать максимальную поддержку тем, кто находится в зоне риска.